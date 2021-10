Nog meer zorgen voor Dortmund richting Ajax: ook Emre Can is er niet bij

Trainer Marco Rose verwacht dat Donyell Malen en Youssoufa Moukoko zaterdag op tijd fit zijn voor de competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln. Malen miste dinsdag het bekerduel met Ingolstadt vanwege een maag-darminfectie. Moukoko liep eind september een spierblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.



Met Can, die de afgelopen tijd al vaker aan de kant stond, mist Dortmund tegen Ajax in ieder geval twee spelers die vorig seizoen vaste waardes waren. Erling Haaland staat voorlopig ook nog aan de kant. De spits kampt met een heupblessure en mist over ruim twee weken ook het uitduel van Noorwegen met Nederland in de WK-kwalificatie.



Dortmund - Ajax wordt woensdag om 21.00 uur afgetrapt. De ontmoeting in Amsterdam werd door de ploeg van trainer Erik ten Hag met 4-0 gewonnen.