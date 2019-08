Olympiakos, Dinamo Zagreb en Rode Ster Belgrado naar poulefase Champions League

Tonny Vilhena zal dit seizoen niet gaan uitkomen in de Champions League. FK Krasnodar rekende in de vorige ronde nog verrassend af met FC Porto, maar redde het niet tegen Olympiakos. De nummer twee van de Griekse competitie vorig seizoen was vorige week in Piraeus al met 4-0 te sterk, dus Krasnodar had vanavond een klein wonder nodig om zich alsnog te plaatsen. Toen Daniil Utkin in de tiende minuut scoorde namens de thuisploeg was er even hoop bij de spelers en supporters, maar die was een minuut later alweer vervlogen toen Youssef El Arabi de 1-1 maakte namens Olympiakos. De Marokkaanse spits maakte twee minuten na rust ook de 1-2 namens Olympiakos, waarmee een comeback van de Russen definitief werd uitgesloten. Krasnodar is wel geplaatst voor de poulefase van de Europa League, het toernooi waarin het vorig seizoen in de achtste finales werd uitgeschakeld door Valencia.