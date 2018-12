Onana: Ik ben klaar om te spelen tegen Bayern

Trainer Erik ten Hag hoopt ook over Kasper Dolberg en Donny van de Beek te kunnen beschikken. ,,Spelers sparen? Natuurlijk speelt dat wel in ons achterhoofd. Welke risico’s nemen we? Daar zijn we wel mee bezig.’’



Ten Hag geeft ook aan dat het opnieuw een optie is om met Dusan Tadic in de spits te spelen. De Serviër stond in het eerste duel met Bayern ook in de punt van de aanval.