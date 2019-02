Oostenrijk wipt over Nederland heen, Bosz ligt eruit met Bayer

Round-up Europa LeagueOostenrijk is over Nederland heen gewipt op de Europese coëfficiëntenlijst. Red Bull Salzburg elimineerde vanavond Club Brugge en bezorgde het land daardoor voldoende punten om Nederland van de elfde positie te stoten. Verliest Ajax over een kleine twee weken in Madrid, dan wordt de Nederlandse kampioen van de eredivisie van 2020 veroordeeld tot de voorronde van de Champions League.

Na de nederlaag van vorige week in Brugge (2-1) raasde Red Bull Salzburg vanavond in één helft over de Belgen heen. Bij rust stond het 4-0 door goals van de Zambiaan Patson Daka (2) en Xaver Schlager. Munas Dabbur miste na tien minuten ook nog een strafschop. Dabbur voerde de score overigens diep in blessuretijd verder op tegen Club Brugge, waar Stefano Denswil, Sofyan Amrabat en Ruud Vormer een basisplaats hadden.



Ook komend seizoen is de kampioen van Nederland tot een CL-voorronde verplicht. De kampioen stapt in de derde voorronde in, de runner-up moet al in de tweede voorronde aan de bak.

Dost en Keizer

Het Europese avontuur van trainer Marcel Keizer en Bas Dost met Sporting Portugal is voorbij. Ze verspeelden op bezoek bij Villarreal een voorsprong (1-1), na de nederlaag in Lissabon (0-1). Sporting speelde bijna de hele tweede helft met tien man nadat Jefferson zijn tweede gele kaart had gekregen. Dost miste in de slotfase nog een riante kans om Sporting naar de achtste finales te brengen.

Eintracht Frankfurt schaarde zich ook bij de laatste zestien clubs van de Europa League. De Duitsers versloegen Sjachtar Donetsk (4-1), na het gelijkspel in Oekraïne (2-2). Luka Jovic, Sébastien Haller (2) en Ante Rebic tekenden voor de doelpunten van de thuisploeg. Jetro Willems en Jonathan de Guzman mochten invallen bij Eintracht.



Arsenal herstelde zich tegen BATE Borisov (3-0) van de nederlaag in Wit-Rusland (0-1). Arsenal kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Zakhar Volkov. Vervolgens scoorden Shkodran Mustafi en invaller Sokratis Papastathopoulos.

Trainer Peter Bosz kan zich de rest van het seizoen met Bayer Leverkusen op de Bundesliga concentreren. Hij slaagde er niet in met zijn club de achtste finales van de Europa League te bereiken. Bayer Leverkusen bleef tegen FC Krasnodar steken op een gelijkspel (1-1). Dat was onvoldoende omdat het eerste duel in Rusland in 0-0 eindigde.



Magomed Suleymanov maakte in de 84ste minuut het belangrijke doelpunt voor Krasnodar. Bayer Leverkusen kwam niet meer verder dan de gelijkmaker van Charles Aránguiz (1-1). Leverkusen werd in het begin van de maand door FC Heidenheim, uitkomend in de Tweede Bundesliga, uitgeschakeld in het nationale bekertoernooi. De ploeg presteert in de competitie wel sterk en klom na de winterstop onder de nieuwe trainer Bosz van de negende naar de vijfde positie.

Fran Sol hielp Dinamo Kiev naar de achtste finales. De Spanjaard, in de winterstop overgekomen van Willem II, maakte het enige doelpunt van zijn ploeg tegen Olympiakos (1-0). Het eerste duel tussen beide ploegen in Griekenland leverde geen winnaar op (2-2).

Fran Sol.

Internazionale beleefde weinig problemen met Rapid Wien (4-0). Matías Vecino, Andrea Ranocchia, Ivan Perisic en Matteo Politano scoorden voor de thuisploeg in Stadio Giuseppe Meazza. Stefan de Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank bij het Italiaanse team, dat de uitwedstrijd ook al had gewonnen (1-0).



Trainer Maurizio Sarri vierde weer eens een succesje met Chelsea. De geplaagde oefenmeester zag zijn ploeg voor de tweede keer winnen van Malmö FF (3-0), na de uitzege in Zweden (1-2). Olivier Giroud, Ross Barkley en Callum Hudson-Odoi maakten de doelpunten voor de club, die in eigen land is afgezakt naar de zesde positie van de Premier League.



KRC Genk beleefde voor eigen publiek een vreselijke avond tegen Slavia Praag (1-4). Milan Skoda scoorde tweemaal voor de bezoekers. Hij kreeg een publiekswissel en werd vervangen door de Nederlander Mick van Buren. De koploper van België speelde in de uitwedstrijd nog knap gelijk tegen Slavia (0-0).