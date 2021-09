Oud-spits Gomez is Van Bommel-fan: ‘Ik zet in de Champions League vol in op Mark’

,,Mark was een geboren aanvoerder en is daarmee ook een geboren trainer. Een absolute leider en de spelers moeten heel blij met hem zijn. Men kan VfL alleen maar feliciteren met zijn aanstelling”, zei de 36-jarige Gomez in een interview met Sportbuzzer.

Gomez voetbalde zelf een aantal seizoenen voor Wolfsburg en speelde samen met Van Bommel bij Bayern München. De Nederlander is sinds de zomer coach van de Duitse club en doet het goed. Wolfsburg staat derde in de Bundesliga. Woensdag speelt de formatie van Van Bommel in de Champions League tegen FC Sevilla. ,,Ik voorspel dat Wolfsburg ver komt in het toernooi. Ik zet vol in op Mark.”