Oude bekende fluit Ajax tegen Liverpool, Kuipers naar Milaan

De Duitse arbiter zag Ajax vorig seizoen een uitwedstrijd bij Lille winnen (0-2). Brych leidde Ajax twee seizoenen geleden ook tijdens de prachtige uitzege op Real Madrid (1-4). Hij was twee maanden later in de halve finale ook arbiter van het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur, waarin Ajax in blessuretijd een plaats in de finale verspeelde (2-3).

Gözübuyuk en Kuipers

Serdar Gözübuyuk en Bjorn Kuipers leiden woensdag ook een duel in het kampioenenbal. Gözübuyuk is door de UEFA aangewezen voor de wedstrijd tussen FC Salzburg en Lokomotiv Moskou. Kuipers fluit de ontmoeting Internazionale - Borussia Mönchengladbach.



Joost van Zuilen en Johan Balder assisteren Gözübüyük aan de zijlijn. Bas Nijhuis is de vierde official in Oostenrijk en Pol van Boekel is samen met assistent Dennis Higler de VAR van dienst.