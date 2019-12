Perfecte invalbeurt voor Jota: hattrick binnen 13 minuten

Jota maakte twee minuten na zijn invalbeurt voor middenvelder Ruben Neves de eerste goal van de avond op Molineux, het stadion van Wolverhampton Wanderers. De 23-jarige vleugelaanvaller uit Portugal deed dit op aangeven van de negentienjarige Pedro Neto, een van de vele Portugezen bij de ploeg van coach Nuno Espírito Santo. In de 63ste minuut maakte Jota ook de 2-0 en vier minuten later werd het ook 3-0, nu door een goal van de Belgische middenvelder Leander Dendoncker op aangeven van João Moutinho. Jota maakte in de 69ste minuut zelf weer de 4-0, nu op aangeven van de Deense rechtsback Oskar Buur Rasmussen.

Jota tilde zijn seizoenstotaal naar 9 goals in 24 wedstrijden. Het waren zijn eerste drie goals in de groepsfase van de Europa League. In de voorronde had hij al wel drie keer gescoord in zes duels. Jota maakte vorige maand zijn debuut in de nationale ploeg van Portugal. Hij mocht toen meedoen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen (7 minuten) en Luxemburg (19 minuten).