Podcast | ‘Zoveelste meesterwerk van Erik ten Hag’

Vooraf waren er nog wat twijfels rondom Ajax. Is de ploeg al in de vorm? Kunnen ze zonder Klaassen in Portugal? ,,Hoe Ajax begon met drukzetten, soms met zeven man rondom de zestien van Sporting, dat deden ze echt geweldig. Ze zijn het in Portugal natuurlijk niet gewend, maar toch. Enige puntje van kritiek: de keeper. Daar hebben ze wel een probleem’’, begint Maarten Wijffels.

De manier waarom Ajax speelde leverde Ten Hag weer nieuwe mogelijkheden op in het elftal. Je zou bijna denken dat de coach straks keuzestress heeft. ,,Laten we nou stoppen met spreken over een A- en een B-team. Dat is niet meer in het huidige voetbal en zeker niet bij Ajax. Ze hebben 16, 17 spelers die mee kunnen doen in plaats van 12 of 13 spelers. Laten we daar blij mee zijn, zodat ze lang mee kunnen doen in Europa. En laten we dat hopen voor alle Nederlandse ploegen.’’