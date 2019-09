Pogba kan morgen rentree maken bij United, volgende week wacht AZ

United komt volgende week donderdag naar Nederland voor de wedstrijd in de Europa League tegen AZ.



,,Hij zal waarschijnlijk wat minuten maken tegen Rochdale", zei United-trainer Ole Gunnar Solskjaer. ,,Maar we denken dat hij klaar zal zijn voor het duel met Arsenal." United speelt maandagavond in Londen tegen de rivaal.



Solskjaer kan morgen niet beschikken over Marcus Rashford, die aan de competitiewedstrijd van zondag tegen West Ham United een liesblessure overhield. United verloor die wedstrijd met 2-0.



AZ - Manchester United wordt op donderdag 3 oktober in Den Haag gespeeld. De aftrap is om 18.55 uur.