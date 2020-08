Portugees leidt duel tussen AZ en Plzen in tweede voorronde Champions League

In­ter-coach Conte: Alleen de winnaar gaat de geschiede­nis­boe­ken in

20 augustus Coach Antonio Conte van Internazionale heeft het belang van de eindstrijd in de Europa League, vrijdagavond in Keulen tegen Sevilla, nog maar eens onderstreept. ,,We zouden bij Inter heel trots mogen zijn op het bereiken van een Europese finale na tien jaar”, zei de oud-middenvelder in zijn vooruitblik.