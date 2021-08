Poule met Manchester City, PSG en Milan? Deze ploegen kan Ajax in Champions League loten

In welke pot zit Ajax?

Hoewel er vanavond nog tickets te vergeven waren, wist Ajax al dat het in pot 3 plaatsneemt. Vorig jaar had de Amsterdamse club een betere status (pot 2). Daar staken de sterkste ploegen in Frankrijk (Lille), Portugal (Sporting) en de Europa League (Villarreal) nu een stokje voor ondanks dat zij de afgelopen tien jaar minder presteerden dan Ajax in Europa. Die kampioenen, die voor Ajax de gunstigste tegenstanders uit de eerste pot lijken, verdreven grootmachten naar pot 2. Zo kan Ajax in een groep met bijvoorbeeld Lille, Sevilla en Malmö ‘gunstig’ loten, maar kan algemeen directeur Edwin van der Sar Ajax morgenavond in Istanboel ook in een poule des doods met – pak ‘m beet – Manchester City, Paris Saint-Germain en AC Milan zien belanden.

Waarom is die loting voor Ajax zo belangrijk?

Fans denken met weemoed terug aan de Europese glanstocht van 2019. Sindsdien sneuvelde Ajax twee keer in de groepsfase. Spelers zijn gewezen op de vurige wens om weer eens te overwinteren. Coach Erik ten Hag zei na zijn contractverlenging de Europese top weer te willen ‘ergeren’. De trainer beseft dat die missie grotendeels afhankelijk is van de loting. Je kunt nog zo ambitieus zijn, tref je twee miljardenploegen, dan ben je haast al gezien. Nog los van de jackpot die vanaf de achtste finales steeds lonkt (begint met negen miljoen), wil Ajax dolgraag wedijveren met de crème de la crème van Europa. Om eigen spelers te laten rijpen en aan boord te houden en steeds grotere doelwitten te kunnen lokken om zo stapsgewijs de grootmachten in het vizier te krijgen.

Wat betekent de uitschakeling van PSV in financieel opzicht voor Ajax?

Die levert Ajax niet vele miljoenen extra op. Wat wel zo is, is dat de kassa in Amsterdam weer vele malen harder rinkelt dan die in Eindhoven. Ajax ontvangt net als de andere 31 CL-deelnemers een startpremie van ruim vijftien miljoen. Zeshonderd miljoen van de ruim twee miljard keert de UEFA aan coëfficiëntenpremies uit. Ajax kan daarvan zo’n twintig miljoen tegemoet zien. Daar komt nog een paar miljoen aan tv-gelden, negen ton per punt en een recette van ongeveer twee miljoen per gevuld thuisduel bij. Ter vergelijking: de startpremie van de Europa League bedraagt nog geen vier miljoen. Directeur Toon Gerbrands berekende al dat het verschil aan inkomsten tussen beide competities voor PSV zo’n vijftien miljoen zal bedragen. Ajax kon, nog los van de prestaties, al een kleine tien miljoen meer tegemoet zien. Oftewel, de financiële kloof met PSV groeit wederom.

Dan zullen ze in de Johan Cruijff Arena wel blij zijn met de eliminatie van de rivaal?

Verkijk je daar niet op. Natuurlijk zijn ze bij Ajax niet rouwig om de extra ervaring, aantrekkingskracht en centen die ze ten opzichte van de rivaal weer genereren. Ze kijken alleen wel verder dan hun neus lang is. Ajax weet dat de Europese aspiraties beter van de grond kunnen komen als clubs als PSV, AZ en Feyenoord in Europa beter gaan presteren. Dan groeit het aanzien van de eredivisie, kunnen meer commerciële inkomsten binnengeharkt worden en wordt Nederland interessanter voor topspelers. Daar komt bij dat deelname aan de Champions League waarschijnlijk nationaal meer zijn tol zal eisen bij PSV dan Europa League-voetbal. En dat was Ajax in de strijd om de landstitel, waarin PSV de kampioen van meer weerstand lijkt te kunnen voorzien dan afgelopen seizoen, niet slecht uitgekomen. En de coëfficiëntenlijst dan? De punten die Nederland kreeg voor dubbele deelname aan het miljardenbal, kan PSV een treetje lager compenseren.

Potindeling loting CL Pot 1

Chelsea

Villarreal

Atlético Madrid

Manchester City

Bayern München

Internazionale

Lille

Sporting Lissabon Pot 2

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus

Manchester United

Paris Saint-Germain

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund Pot 3

FC Porto

Ajax

RB Leipzig

Atalanta Bergamo

Zenit Sint-Petersburg

Benfica

Sjachtar Donetsk

RB Salzburg Pot 4

Besiktas

Dinamo Kiev

Club Brugge

AC Milan

VfL Wolfsburg

Malmö FF

Young Boys

FC Sherrif

