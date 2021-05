PSG met tijdig fitte Mbappé naar return in Manchester

Karsdorp glundert: ‘Als je een Nederland­se club uit moet schakelen, dan het liefst Ajax’

16 april Rick Karsdorp kon zijn geluk niet op nadat hij het AS Roma de halve finale van de Europa League had bereikt ten koste van Ajax. De Nederlandse rechtsback erkende dat zijn ploeg ook een portie geluk nodig had gehad om de Amsterdammers te verslaan over twee wedstrijden: ,,Het was billenknijpen, ja.”