PSG wellicht zonder Kean tegen Barcelona

Corona Club Brugge mist zes belangrij­ke krachten, maar hoeft niet te vrezen: ‘Dit is het beste Club ooit’

25 februari Club Brugge gaat ruim aan kop in de Belgische competitie, maar wacht vanavond een zware klus om door te gaan in de Europa League. Het 1-1 gelijkspel bij Dinamo Kiev vorige week in Oekraine was zeker niet slecht, maar de afgelopen week kwamen er nog meer coronagevallen bij.