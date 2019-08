PSV met Baumgartl naar Noorwegen, Luckassen ontbreekt

Waarom Luckassen ontbreekt, is niet duidelijk. In de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente zat hij 90 minuten op de bank. Ibrahim Afellay en Toni Lato reizen ook niet mee naar Noorwegen. Alle drie de spelers trainen mee met Jong PSV. Voor Bart Ramselaar is er ditmaal wel plek in de PSV-selectie. De wedstrijd tegen FK Haugesund is morgen om 19.00 uur en live te volgen in een liveblog op deze site. De return is volgende week donderdag in Eindhoven.



Selectie PSV: Zoet, Ruiter, Koopmans, Viergever, Dumfries, Rosario, Lozano, Gutiérrez, Pereiro, Boscagli, Hendrix, Baumgartl, Bruma, Bergwijn, Malen, Gakpo, Sainsbury, Sadílek, Ramselaar, Teze, Ihattaren.