PSV moet na meeslepend duel met Real Sociedad genoegen nemen met gelijkspel

Een Europa Leaguepoule met een Champions League-uitstraling. Dat was het idee vooraf. En de eerste wedstrijd was er naar. PSV en Real Sociedad waren aan elkaar gewaagd en dreven elkaar in een intens gevecht tot de grenzen van het prestatievermogen. Vier goals, eerlijk verdeeld over beide ploegen, was uiteindelijk wel passend als eindstand. Al moet elke club met ambitie in een Europees toernooi natuurlijk eigenlijk zijn drie thuisduels zien te winnen. De beste kansen kwam ook nog in de slotfase, maar invaller Jordan Teze mikte in de 87ste minuut van dichtbij naast en schoot vervolgens in de 93ste minuut ook nog hard tegen de paal. In de slotminuut hield doelman Joël Drommel de bezoekers uit Baskenland aan de overkant nog van de winst af.



Het was voor PSV alweer de zevende Europese confrontatie in dit seizoen. De ambiance deed denken aan twee jaar terug in deze week. Ook toen een mooie zomerdag en ‘s avonds een ploeg van het Iberisch schiereiland op bezoek. Tegen Sporting Portugal werd het toen 3-2 en de doelpuntenmakers toen laten zien hoe snel alles gaat in het huidige topvoetbal. Naast een eigen goal van Sebastias Coates scoorde Timo Baumgartl en Donyell Malen, de laatste uit een pass van Mohamed Ihattaren die achteloos een kromme bal a la Willem van Hanegem uit zijn voeten schudde. Alledrie zijn alweer weg uit Eindhoven, waar nu ze hopen dat Eran Zahavi, André Ramalho en een ‘eigen’ jongen als Cody Gakpo het gaan doen.