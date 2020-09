PSV mogelijk tegen Rosenborg of Alanyaspor, Willem II kan Galatasaray treffen

PSV begint in de derde voorronde van de Europa League het Europese avontuur van dit seizoen. Dat gebeurt tegen de Sloveense bekerwinnaar NS Mura. Als in Slovenië gewonnen wordt, wacht een uitwedstrijd in de play-offs tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Noorse Rosenborg BK en het Turkse Alanyaspor. Rosenborg BK was in 2019 tweemaal de tegenstander van PSV in de groepsfase van de Europa League. In Noorwegen werd toen 1-4 gewonnen, in Eindhoven werd het 1-1.



Willem II, dat in de tweede voorronde met 0-5 van Progrès Niederkorn uit Luxemburg won, wacht in de derde voorronde eerst nog een hels karwei tegen Rangers, dat op bezoek komt in Tilburg. Mochten de Schotten verslagen worden, dan wacht in de play-offs nogmaals een hels karwei. Galatasaray, de ploeg van Ryan Babel, of het Kroatische Hajduk Split komt dan op bezoek in het Koning Willem II Stadion.



De play-offs vormen de laatste horde voor het bereiken van de groepsfase van de Europa League. Bekijk hier de volledige loting voor de play-offs.