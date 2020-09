PSV mogelijk wéér tegen plaaggeest LASK, Willem II kan Spurs en Galatasaray treffen

Sterren­slag in Lissabon, maar dit keer zonder Messi en Ronaldo

23 augustus De Champions League-finale is voor het tweede opeenvolgende jaar een feestje zonder Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Het tijdperk van opvolgers breekt aan. Bij Paris Saint-Germain-Bayern staat vanavond een handvol spelers op het veld die in de nabije toekomst de Gouden Bal zouden kunnen winnen. Wie pakt de hoofdrol?