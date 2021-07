PSV treft Celtic-bedwinger uit Denemarken

Vorige week in Schotland werd het 1-1, vanavond in Herning ook. Raphael Nwadike zorgde met zijn goal in de 94ste minuut voor de zege van FC Midtjylland en plaatsing voor de volgende ronde.

Midtjylland eindigde vorig seizoen als tweede in de Deense competitie, achter landskampioen Brøndby. In de Champions League was de ploeg in de groepsfase ingedeeld bij Ajax, Atalanta en Liverpool. Ajax won beide duels, met 2-1 en 3-1. Midtjylland eindigde als laatste in de poule met 2 punten.