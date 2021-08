PSV-vrouwen boeken eerste CL-zege: na Lokomotiv Moskou wacht Arsenal

Feyenoord waakt voor onderschat­ting tegen FC Drita: ‘Ze zijn gevaarlijk op de counter’

21 juli Feyenoord wil in de tweede voorronde van de Conference League, donderdagavond tegen het Kosovaarse FC Drita ten koste van alles een Europees echec voorkomen, zoals in 2018. Toen gingen de Rotterdammers in de voorronde voor de Europa League tegen het Slowaakse AS Trenčín onverwacht met een 4-0 nederlaag naar huis.