Ramos na nieuwe rode kaart in Champions League in bezit van dubieus record

Video De Ligt en co moeten aan de bak in return na nederlaag bij Lyon

26 februari Juventus heeft zichzelf in een moeilijke uitgangspositie gemanoeuvreerd voor de return in de achtste finale van de Champions League. Met Matthijs de Ligt de gehele wedstrijd op het veld verloor ‘Juve’ met 1-0 op bezoek bij Olympique Lyon. Op 17 maart is de return in Turijn.