Real Madrid moet het tegen Sjachtar Donetsk doen zonder Thibaut Courtois

Conference League Mark van Bommel blijft winnen met Royal Antwerp, John van den Brom ook naar play-offs

Mark van Bommel heeft zijn zesde overwinning op rij geboekt met Royal Antwerp FC. In het Bosuilstadion in Antwerpen rekende zijn ploeg vanavond in de voorronde van de Conference League met 2-0 af met Lillestrøm SK. In de play-offs gaat Antwerp het nu opnemen tegen Istanbul Basaksehir.

11 augustus