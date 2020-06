Restant van Champions League in Duitsland of Portugal?

Samenvatting + fotoserie Eén jaar geleden: Van Dijk en Wijnaldum pakken Champions League met Liverpool

1 juni Exact één jaar geleden wist Liverpool voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Europa Cup 1/Champions League te winnen. Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in het team wonnen The Reds in de finale met 2-0 van Tottenham Hotspur. Bekijk hierboven nog eens de samenvatting en hieronder de mooiste foto's van fotograaf Pim Ras.