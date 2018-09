Ronaldo één duel geschorst voor rode kaart in Champions League

Goals Babel en Lens, rood Willems bij pijnlijk verlies Strootman

20 september In een troosteloos decor zonder publiek heeft Olympique Marseille in zijn eerste duel in de groepsfase van de Europa League een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van Kevin Strootman verloor met 2-1 van een tiental van Eintracht Frankfurt, waar Jetro Willems rood kreeg en Jonathan de Guzman werd gewisseld.