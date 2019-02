Ronaldo en Juventus, een gelukkig stel

Door Edwin Winkels



Het gaat goed met Cristiano Ronaldo bij Juventus. Hij is topscorer van de Serie A, met negentien doelpunten. Maar die competitie heeft Juve al zeven jaar op rij gewonnen. En de achtste titel komt eraan, want de kampioen en koploper staat al dertien punten voor op nummer 2 Napoli. De achterstand van Inter, AC Milan en AS Roma is twintig punten of meer. Nee, voor Juventus gaat het dit seizoen om een hoger doel: die grote Europese prijs.