Ruud Gullit lacht zich suf na megamisser Raheem Sterling

De analytici buitelden in Groot-Brittannië gisteravond over elkaar heen. ,,Hoe kun je die missen‘’, zei Rio Ferdinand bij BT, waar Gary Lineker de gastheer was. ,,Hij raakt de bal gewoon te hard”, zei de voormalige Engelse spits. ,,Het enige wat je in zulke situaties moet doen: zet je voet gewoon rustig tegen de bal, maar haal niet uit. Dan gaat-ie omhoog. Hij zal vannacht niet slapen.”



Bij CBS konden Micah Richards en Jamie Carragher hun ogen niet geloven. Sprakeloos en verbijsterd waren ze na de misser van Sterling (zie video hieronder).



Ook Ruud Gullit snapte er niets van. Hij moest er zelfs hard om lachen (zie video hieronder). ,,Als je deze niet maakt, dan hoor je niet in de Champions League thuis. Sterling zal hier nog wel even een tijdje van wakker liggen. Het was moeilijker om hem er over te krijgen dan er in. Als coach denk je op zo'n moment: wat heb ik verkeerd gedaan? Ongelooflijk! Je gelooft het niet. Misschien moet Sterling naar Lourdes gaan en daar een bad nemen. ‘Sorry, ik heb iets fout gedaan, maar alsjeblieft straf mij niet’. Zoiets.”



Champions League kijk je bij Ziggo Sport