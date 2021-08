Schmidt voelt geen extra druk voor Benfica-thuis: ‘Dit is een prachtige kans waar we voor geknokt hebben’

PSV-coach Roger Schmidt voelt voor het duel geen enorme hoeveelheid extra druk. ,,Dit is een prachtige kans en we hebben vorig seizoen geknokt om de optie te krijgen om in de Champions League te spelen. We zijn heel erg gefocust om dat te bereiken, vanaf het begin van de voorbereiding. Het zal niet makkelijk worden en we moeten strijden tegen een zeer goede tegenstander. Ik denk dat zowel PSV als Benfica het verdient om in de Champions League te spelen.”



Schmidt kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie, met ook Noni Madueke en Ritsu Doan daarbij. De jonge Brit kreeg zaterdag tegen Cambuur een tik op de enkel, maar dat leverde geen problemen op. ,,Onze fans zijn geweldig en kunnen iets creëren hier”, zei Schmidt. ,,Nu hebben wij dat voordeel, al hebben we eerder ook laten zien dat we een tweede wedstrijd elders af kunnen maken. Ik verwacht een wedstrijd met maximale focus van beide ploegen, die waarschijnlijk tot de laatste seconde spannend is. Als je zo dicht bij de Champions League bent, wil je het halen ook.”