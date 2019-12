‘Shirt Ziyech verkocht? Nee, iemand deed zich voor als mijn vader’

Door Tijani Goullet



Yassine ging met zijn moeder naar de Champions League-wedstrijd tussen Lille en Ajax. Aangezien hij in Lille woont en een groot fan is van Hakim Ziyech, kwam dat goed uit. Dan besluit hij het tijdens het duel het veld op te rennen. Geen steward die hem onderuit haalt. Nee, een knuffel van zijn held! De onverwachte ontmoeting tussen de twee roept wereldwijd vertedering op. De Ajax-aanvaller fluistert het joch in dat hij toch echt van het veld moet. Want er zijn nog 20 minuten te spelen. Ziyech belooft hem zijn shirt. Na de 0-2 zege van Ajax gaat de Marokkaans international op zoek naar de jongen, maar hij kan hem niet vinden. Dan verschijnt er een man die zegt de vader van het veldbestormertje te zijn. Ziyech denkt zijn belofte na te komen en overhandigt de man zijn shirt.



Maar volgens Yassine was dat zijn vader helemaal niet. Sterker nog, hij was alleen met zijn moeder naar het Stade Pierre-Mauroy. ,,Ik kon niet terug om het shirt van Hakim te krijgen omdat ik haast had. Mijn moeder wachtte op me en door het drukke verkeer moest ik snel weg. Iemand die claimde mijn vader te zijn, heeft het shirt meegenomen”, aldus het ventje tegen de Marokkaanse voetbalsite Almarssadpro.