Skomina fluit Champions League-duel tussen Ajax en Atalanta

Arne Slot verheugt zich met AZ op ‘schitte­ren­de voetballan­den’

2 oktober Met tegenstanders als Napoli en Real Sociedad lootte AZ zwaar voor de groepsfase in de Europa League. HNK Rijeka uit Kroatië is een meer onbekende tegenstander. ,,Maar wel eentje die donderdagavond FC Kopenhagen uitschakelde. We moeten weer tegen clubs uit schitterende voetballanden”, zegt trainer Arne Slot.