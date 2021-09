Slavia Praag zet tiental Union Berlin opzij in groep van Feyenoord

Alexander Bah had de thuisploeg uit de Tsjechische hoofdstad in de 18de minuut op voorsprong gebracht. Vlak voor rust kreeg Paul Jaeckel van Union zijn tweede gele kaart wegens vasthouden. Met tien man kwamen de Duitsers toch op gelijke hoogte.

In de 70ste minuut scoorde Kevin Behrens op aangeven van voormalig ADO-speler Sheraldo Becker, die kort daarvoor was ingebracht. In de slotfase scoorden Jan Kuchta en Ivan Schranz nog voor Slavia dat daardoor aan de leiding gaat in de groep. Slavia Praag speelt de volgende wedstrijd op 30 september uit bij Feyenoord. Union treft dan in Berlijn Maccabi Haifa.