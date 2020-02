Slot gooit basiself noodgedwongen om tegen LASK Linz

Leeuwin

Na Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos is Wuytens al de derde centrale verdedigers die geblesseerd is. Daardoor lijkt ook Ramon Leeuwin op een basisplaats af te stevenen. Aanvoerder Teun Koopmeiners staat dan naast hem in het centrum van de verdediging. Op die positie speelde hij al vaker hoewel hij een sterke voorkeur heeft voor een stek op het middenveld. Voor Evjen zou het de eerste basisplaats zijn. Hij viel wel al twee keer in bij AZ en speelde in de eerste divisie voor Jong AZ. De Noor, die beschouwd wordt al een groot talent, kwam deze winter over van FK Bodø/Glimt.



AZ krijgt in het eigen stadion te maken met een geduchte tegenstander. LASK Linz is momenteel koploper in Oostenrijk. En daarmee houdt het de indrukwekkende Champions League-deelnemer Red Bull Salzburg achter zich. In de eerste ronde eindigde Linz in een groep met PSV, Sporting Lissabon en Rosenborg als eerste. In Oostenrijk was Linz met 4-1 te sterk voor PSV.



