Slot steekt loftrompet over Guardiola en City: ‘Ik zat zo enorm te genieten’

Door Sjoerd Mossou



De vraag ging eigenlijk over Jorge Sampaoli, de kleurrijke trainer van Olympique Marseille, en of de Argentijn als een voorbeeld gold voor Arne Slot. Maar in een vlaag van enthousiasme had de Feyenoord-trainer het al snel over Pep Guardiola, een dag na de verpletterende 4-3 tussen Manchester City en Real Madrid.



,,Ik zat zo enorm te genieten voor de televisie gisteren’’, aldus Slot. ,,De manier waarop Guardiola zijn teams laat spelen, het niveau, dat is echt ongekend. Echt. Ongeëvenaard. Toen Xavi en Iniesta stopten bij Barcelona, dachten we dat we nooit meer zoiets zouden zien. Maar een trainer als Guardiola geeft ons nog steeds zóveel moois. Ik kan daar enorm blij van worden, van de manier waarop hij een speelstijl weet over te brengen op zijn spelers. Ik hoop dat heel veel trainers zich door hem laten inspireren, want dan wordt het voetbal er alleen maar mooier op.’’