Slot voor duel met Real Sociedad: ‘Tien punten in deze poule is misschien wel niet genoeg’

Door Nik Kok



AZ-trainer Arne Slot vindt dat het verschil tussen zijn eigen ploeg en de tegenstander van morgenavond, Real Sociedad, kleiner moet zijn dan het een maand geleden was. In die wedstrijd in San Sebastián werd AZ finaal weggetikt door de Basken die ook koploper zijn in La Liga.

Quote Wij werkten even hard als normaal maar zij waren zo ongelofe­lijk gediscipli­neerd. Arne Slot

,,Ik snap heus wel dat we tegen de top van Europa spelen en dat dinsdag ook weer twee Spaanse ploegen al zijn geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Sociedad is heel goed en ik zag met David Silva en Mikel Oyarzabal twee spelers die extreem goed zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we beter kunnen dan toen in Spanje’’, denkt Slot. ,,Ik had toen de hoop dat we aanvallend meer konden brengen. Als je dan de wedstrijd terugziet had ik van tevoren de krachtsverhouding niet goed ingeschat. Het viel me bovendien op dat het de tegenstander was gelukt om harder te werken dan wij. Dat was me nog niet eerder overkomen als trainer van AZ. Wij werkten even hard als normaal maar zij waren zo ongelofelijk gedisciplineerd. Al hun taken voerden ze uit met de hoogste intensiteit.”

Toch denkt Slot dus nog een kans te maken met AZ in poule F waar na vier wedstrijden zowel Real Sociedad als Napoli en AZ evenveel punten hebben. ,,Ik weet niet eens zeker of tien punten nog genoeg zijn om door te komen. Bovendien zou Rijeka best nog voor een stunt kunnen zorgen. Wat ik wel weet is dat we in de volgende twee wedstrijden een resultaat moeten halen zodat in het laatste duel niet Real Sociedad of Napoli met een B-team komt aanzetten.”

Boadu

Het is nog even de vraag met wie AZ morgenavond in de spits gaat spelen. Myron Boadu heeft het na zijn coronabesmetting moeilijk. Mogelijkerwijs kiest Slot weer voor een andere invulling van de spitspositie. Over Boadu maakt de oefenmeester zich echter niet druk. ,,Je hoeft je geen zorgen te maken om Myron. Ik zei nog laatst tegen hem: ‘Misschien moet ik je vaker op de bank zetten want je traint beter dan toen je nog in de basis stond’.’’

Zowel Arne Slot en verdediger Bruno Martins Indi spraken zich vanavond op de persconferentie uit over het ontbreken van sterspeler David Silva bij Real Sociedad. ,,Het is niet zo heel vervelend dat hij niet meedoet”, zei Slot. ,,Maar de koploper van Spanje zal wel een goede vervanger van hem klaar hebben staan toch.” Martins Indi noemt het ontbreken van Silva ‘zonde’. ,,En ik wens hem vanaf hier veel beterschap.”

Volledig scherm epa08841685 Players from AZ Alkmaar during practice on the eve of the UEFA Europa League match against Real Sociedad at the AFAS stadium on November 25, 2020 in Alkmaar, The Netherlands. EPA/OLAF KRAAK © EPA