Smullen: Parijs maakt zich op voor Champions League-kraker mét Lionel Messi

Sam Lammers redt punt voor Frankfurt, Bosz met Lyon simpel langs Rangers

16 september Met zijn eerste goal in Duitsland heeft Sam Lammers Eintracht Frankfurt een punt bezorgd bij de opening van Europa League-seizoen. De huurling van Atalanta, oud-spits van PSV, maakte vlak voor rust gelijk tegen Fenerbahçe. Mesut Özil had de Turken in het Deutsche Bank Park op voorsprong gezet. Het bleef bij 1-1.