Solskjaer snoert criticasters Ronaldo de mond: ‘Hij deed alles wat een spits moet doen’

Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United vindt dat alle criticasters van Cristiano Ronaldo de wedstrijd in de Champions League tegen Atalanta Bergamo nog eens goed moeten bekijken. ,,Als iemand kritiek wil leveren op zijn inzet of houding, kijk dit duel dan nog maar eens terug. Hij deed alles wat een spits moet doen”, zei Solskjaer.

Met een magistrale kopbal bezorgde Ronaldo de Engelse club in de slotfase de winst: 3-2. Drie weken geleden had de Portugees in de thuiswedstrijd tegen Villarreal ook al de winnende treffer gemaakt, toen diep in de blessuretijd (2-1). Manchester United keek tegen Atalanta bij rust tegen een achterstand van 2-0 aan, maar herpakte zich in de tweede helft.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn winnend goal tegen Atalanta. © AP

,,Ik was heel, heel blij met hoe Ronaldo onze aanval leidde”, zei Solskjaer. ,,We hadden hem gevraagd de diepte te zoeken en druk te zetten. Je zag hem sprinten. Op het einde was hij zelfs aan het verdedigen in ons eigen strafschopgebied. Zijn doelpunt was natuurlijk het hoogtepunt. Zijn timing is beter dan van wie dan ook. Voor het doel is Cristiano echt geweldig.”

Volledig scherm Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer (r) viert de 3-2 zege met Cristiano Ronaldo. © AP

Na acht wedstrijden dit seizoen staat de teller van de 36-jarige Portugees op zes doelpunten: drie in de Premier League en drie in de Champions League. Op het Europese podium heeft hij vooralsnog in alle groepsduels gescoord.