Spaanse media: ‘Barcelona laat heel ander gezicht zien’

Ondanks de uitschakeling tegen Paris Saint-Germain waren de Spaanse media het er unaniem over eens dat het Barcelona van Ronald Koeman zich gisteravond in het Parc des Princes uitstekend presenteerde. ,,Barça vocht als een kampioen in Parijs.’’

‘Barça ten onder met de trots van een kampioen’ zo kopt Mundo Deportivo. ,,Barcelona liet een heel ander gezicht zien dan drie weken geleden in Camp Nou en verdiende veel meer dan 1-1.’’

Complimenten zijn er voor Ronald Koeman die zijn ploeg ondanks de 1-4 in de heenwedstrijd messcherp aan de return liet beginnen. ,,Koeman legde vanaf minuut 1 al het vlees op de grill. De coach van Barça, zich ervan bewust dat hij minstens vier doelpunten moest maken, koos voor drie aanvallers. Koeman veranderde de 3-5-2 in 3-4-3. beroemd gemaakt door Cruijff. Twee schoten op de lat, de lokale held Keylor Navas, een gemiste penalty van Messi en het gebrek aan effectiviteit stonden een overwinning in de weg.’’

Volledig scherm Kylian Mbappé en Frenkie de Jong. © AFP

,,Barcelona verlaat Europa met opgeheven hoofd’’, zo stelt Marca, dat ook kritisch is. ,,Barça heeft fouten gemaakt die op dit niveau niet mogen. Ondanks de goede indruk die Barcelona achter liet in de Parc des Princes kan niet worden genegeerd dat de Catalanen zijn uitgeschakeld omdat ze verschillende dingen verkeerd hebben gedaan. Een totale score van 5-2 komt immers niet uit de lucht vallen.’’

AS noemt het optreden in Parijs ‘een ‘beau geste’ om met opgeheven hoofd naar huis terug te keren’. ,,Barça overtreft PSG in alles behalve mikken’’, stelt de krant.

Mundo Deportivo haalt de statistieken erbij die allemaal in het voordeel spreken van de ploeg van Koeman. ,,De superioriteit van Barça in de eerste helft was zo groot dat ze van het PSG-veld hun privétuin maakten.’’

,,Barça vocht als een kampioen in Parijs’’, schrijft El País. ,,Het speelde erg goed en toch won het niet na een comeback tegen een gelukkig PSG. Het optreden van Barça was overtuigend. Het resultaat van de heenwedstrijd was een opluchting voor de Franse kampioen, die in de return speculeerde op het scorebord en werd getemperd door het uitstekende voetbal van Barça.’’

