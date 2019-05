Spelers Arsenal mogen geen shirts met verwijzing naar Mkhitaryan dragen

Ronaldo in Portugese selectie voor finale Nations League

23 mei Cristiano Ronaldo behoort tot de Portugese selectie voor de finaleronde van de Nations League. De recordinternational en topschutter aller tijden van de regerend kampioen van Europa sloeg vorig jaar alle groepswedstrijden in het nieuwe landentoernooi over. Ronaldo (34) maakte in maart zijn rentree in de nationale ploeg bij de start van de EK-kwalificatie.