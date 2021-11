Stadions in Beieren voor slechts kwart gevuld vanwege nieuwe coronamaatregelen deelstaat

Samenvatting Trainer Pascal Jansen snapt morrende AZ-fans tijdens krappe zege op Jablonec

AZ-trainer Pascal Jansen is blij met de eerste winst van zijn team in de Confederations Cup maar de 1-0 zege op het Tsjechische Jablonec kwam niet bepaald tot stand met goed spel. ,,Je hoopt dat je team beter is dan ze vanavond hebben gedaan. Aan de andere kant, voor het vertoonde spel tegen PSV kregen we de bloemen maar verloren we wel en stonden we met lege handen. Dan is dit misschien wel beter.”

30 september