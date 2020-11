Stengs baalt: ‘Dit is geen schande, maar we hadden kúnnen en móéten winnen’

Na afloop van zijn beste optreden van dit seizoen stapte Calvin Stengs toch nog met een rotgevoel van het speelveld. ,,Gelijkspelen tegen de koploper van Spanje is geen schande”, doelde de aanvaller op de uitslag van het thuisduel van AZ met Real Sociedad in de Europa League (0-0). ,,Maar we hadden kúnnen en zelfs móéten winnen. Dat overheerst nu wel bij mij.”

AZ was voor rust minimaal gelijkwaardig aan de lijstaanvoerder van La Liga en kreeg na rust zelfs de beste kansen. ,,Teun Koopmeiners had moeten scoren, dat weet hij zelf ook wel”, zei Stengs. ,,En die kopbal van Dani de Wit moet ook zitten. Daarnaast had Fredrik Midtsjø een strafschop verdiend, maar die kan je misschien wegstrepen tegen die overtreding van Pantelis Hatzidiakos op die nummer tien van hen. Klagen daarover heeft weinig zin, want er is geen videoscheidsrechter in de Europa League.”

,,In het begin van het seizoen scoorden we makkelijk, maar gaven we de doelpunten ook veel te eenvoudig weg”, analyseerde Stengs. ,,De laatste weken missen we misschien te veel kansen. Maar ik vind het wel een heel goed teken dat we nu meekonden met Real Sociedad. Drie weken geleden werden we nog helemaal weggespeeld door ze.”

Volledig scherm © BSR Agency

De 21-jarige Stengs lijkt iedere week een beetje meer op de vleugelaanvaller die vorig seizoen werd overladen met complimenten. Onlangs liet hij zich als invaller zien in de tweede helft van een oefenduel van het Nederlands elftal met Spanje. Tegen Real Sociedad was hij de beste speler van AZ. ,,Gelukkig gaat het steeds beter”, zei hij. ,,Eerst was er corona en toen de voorbereiding op dit seizoen begon, raakte ik geblesseerd. Daarna kreeg ik weer een rode kaart tegen PEC Zwolle. Nu moet ik constant worden en iedere week presteren.”

AZ heeft na het gelijkspel tegen Real Sociedad nog helemaal in eigen hand of het overwintert in de Europa League. ,,Maar de thuiswedstrijd van volgende week tegen Napoli wordt wel extreem belangrijk”, zei Stengs. ,,Ik vind Real Sociedad voetballend beter dan Napoli. Dus waarom zouden we niet voor een tweede keer van Napoli kunnen winnen?”