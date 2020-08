Sterker Sevilla pas in slotfase langs Wolves

Luuk de Jong staat met Sevilla in de halve finales van de Europa League. In Duisburg werd Wolverhampton Wanderers met 1-0 verslagen. Ocampos maakte vlak voor tijd het doelpunt.

Sevilla was over de hele wedstrijd sterker, maar Wolves kreeg al in de 12de minuut de kans om op voorsprong te komen na een overtreding op Adama Traoré. Raúl Jiménez schoot de penalty echter zwak binnen en daardoor kon keeper Yassine Bono redding brengen.

Luuk de Jong kwam pas vijf minuten voor tijd het veld in. Youssef En-Nesyiri kreeg de voorkeur. Drie minuten later kwam Sevilla toch nog op voorsprong. Na een afgemeten voorzet van Éver Banega was het Lucas Ocampos die een verlenging voorkwam.

Sevilla, dat ongeslagen is in de laatste 19 duels (alle competities), strijdt maandag met Manchester United in Düsseldorf om een plek in de finale.

Voor Wolverhampton Wanderers kwam er een vervelend einde aan een sterk seizoen. De formatie verraste met een zevende plaats in de Premier League en een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Tegen Sevilla speelde Wolverhampton Wanderers echter vooral om niet te verliezen. Dat las je ook een beetje af aan de cornerverhouding van nul tegen veertien.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Getty Images