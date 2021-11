Supersub Dessers bezorgt Feyenoord knappe overwinning in Berlijn

Rand van overwinteringDankbaar pakte de jagende Cyriel Dessers het cadeau dat keeper Andreas Luthe hem aanbood uit. De Belg schoot Feyenoord naar de winst in Berlijn: 1-2. De kans op overwintering is levensgroot.

Door Mikos Gouka



Cyriel Dessers gleed op zijn buik over de grasmat van het Olympiastadion in Berlijn. Achter hem sloeg keeper Andreas Luthe de handen voor zijn ogen. De Belg had de lange doelman, geheel volgens de nieuwe huisstijl van Feyenoord, onder de druk gezet en Luthe was eraan bezweken. De 1-2 van Dessers in Berlijn biedt Feyenoord een enorme kans op overwintering in Europa, voor het eerst in zeven jaar.

De Rotterdammers die over de grens een uitwedstrijd naar hun hand zetten, dat is al jarenlang een zeldzaamheid. De laatste overwinning buiten de eigen Kuip, kwalificatieduels niet meegerekend, dateerde alweer van december 2014 toen in België tegen Standard Luik met 0-3 werd gewonnen.

Maar voor het gevoel van de Rotterdamse aanhang, met ruim vijfduizend uitermate goed vertegenwoordigd in het sfeervolle Olympiastadion in Berlijn, is dit seizoen op sportief vlak alles anders. En de manier waarop Feyenoord speelde in de openingsfase, daar straalde ook vertrouwen in eigen kunnen vanaf. Dat was overigens wel nadat keeper Justin Bijlow een één tegen één situatie met Sheraldo Becker onschadelijk had gemaakt. De doelman van het Nederlands elftal voorkwam een vroege achterstand door lang te blijven staan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De openingstreffer volgde al snel. Bryan Linssen draaide in het zestienmetergebied weg en schoot de bal langs keeper Andreas Luthe tegen de binnenkant van de paal. De rebound werd door Luis Sinisterra overtuigend achter de boomlange keeper geschoten: 0-1.

De Colombiaan is dit seizoen van grote waarde in Europa. Met zeven treffers en vier assists laat hij keer op keer zien dat er nog meer voor hem in het vat zit dan een mooie loopbaan in de eredivisie. Feyenoord domineerde, maar met de rust in zicht was die dominantie plotsklaps verdwenen. Eerst redde Senesi nog toen Kevin Behrens de 1-1 op zijn schoen had, maar even later krulde aanvoerder Christoph Trimmel de bal van buiten het strafschopgebied langs Bijlow in de verre hoek.

Feyenoord zou met een gelijkspel ook volop perspectief houden op een overwinteren, maar de Rotterdammers wilden meer. Op de door zware regenval lastig te bespelen grasmat bleef de ploeg van Slot de aanval zoeken. Linssen verscheen alleen voor keeper Luthe maar rondde dit keer niet af. De spits verdween even later en Cyriel Dessers kwam. En waar de Belgische huurling van KRC Genk zondag op het Kasteel al toesloeg tegen Sparta, daar deed hij opnieuw waar hij voor is gehaald. Dat Luthe de treffer op een presenteerblaadje aanbod, was uiteraard bijzaak.

Bekijk hier de winnende treffer van Dessers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De beoogde nieuwe algemeen directeur Dennis te Kloese, die hoogstwaarschijnlijk LA Galaxy in januari verruilt voor de Kuip, zou in 2022 dus kunnen beginnen met Europees voetbal. De euro’s die de Rotterdamse club daarvoor incasseert zijn uiteraard welkom maar niet sensationeel. Maar voor Feyenoord, dat eindelijk spelers zal moeten verkopen om het negatieve transferresultaat weg te werken, is de etalage in Europa meer dan welkom.

En voor de fanatieke aanhang betekent het ongetwijfeld weer een kans om hun favoriete ploeg massaal achterna te reizen. De gouden treffer van dolblije Dessers zorgt ervoor dat de Rotterdammers deze maand nog in Praag tegen Slavia definitief de overwintering veilig kunnen stellen.

Slavia Praag wint van Maccabi Haifa en blijft in spoor



Slavia Praag blijft in de groepsfase van de Conference League nog in het spoor van Feyenoord. De Tsjechen wonnen thuis van Maccabi Haifa: 1-0. Ze namen daarmee de tweede plaats over van de Israëliërs. Feyenoord, dat won bij Union Berlin (1-2), heeft 4 punten meer dan Slavia. De thuisclub kwam vlak na rust op voorsprong. Jan Kuchta was de maker van het doelpunt.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.