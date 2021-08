Superweek voor Nederlands voetbal ondanks dompers PSV en AZ: vijf ploegen in Europese poulefase

Arne Slot geniet van Feyenoord: ‘Het was echt heel leuk’

20 augustus ,,We hebben vijf goals gemaakt en daarnaast ook nog schitterende aanvallen laten zien”, keek Arne Slot terug op de 5-0 zege van Feyenoord op Elfsborg in de play-offs van de Conference League. ,,Mijn spelers hebben zo veel energie in de wedstrijd gelegd. En als we de bal even kwijtraakten, dan hadden we hem meteen weer terug. We waren heel dominant.”