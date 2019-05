Swart doet oproep aan fans Ajax: Staan en klappen in minuut 14 en 34

,,Waar Appie tegen Tottenham op het veld had moeten staan en Johan had moeten genieten op de tribune, heeft het helaas niet zo mogen zijn. Als eerbetoon aan deze twee opper-Ajacieden roepen wij op in de 14de en 34ste minuut van Ajax - Spurs te gaan staan en applaudiseren voor Johan en Appie,” schrijft Swart in zijn oproep op Instagram.

De tachtigjarige Swart speelde tussen 1956 en 1973 liefst 603 wedstrijden voor Ajax, waarvan een ruime meerderheid met Johan Cruijff aan zijn zijde. ,,Toen Johan in 2011 terugkeerde bij Ajax, had hij maar één doel: zijn cluppie terugbrengen naar de Europese top. Ondanks dat critici hem voor gek verklaarden, twijfelde Johan geen moment. Wat zij hou trots zijn geweest op dit Ajax en de aanvallende speelwijze,” schrijft Swart.



Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Op 21 september 2016 maakte Abdelhak Nouri zijn debuut in Ajax 1. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong debuteerden die avond ook in de hoofdmacht van Ajax, dat in de KNVB-beker met 5-0 won van Willem II. Nouri kwam uiteindelijk tot slechts 15 wedstrijden voor Ajax 1, nadat hij in de zomer van 2017 een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Zillertal. Daarbij liep hij ernstige en blijvende hersenschade op.



Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staan dinsdagavond met Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, nadat afgelopen dinsdag de heenwedstrijd in Londen al met 0-1 werd gewonnen.