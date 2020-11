Tagliafico herdenkt Maradona met 'Live is Life' in Arena

De Argentijnse verdedigers stonden zo’n drie uur voor de aftrap op social media al stil bij de op 60-jarige leeftijd aan hartfalen overleden Maradona. ,,Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten! Rust zacht Diego Armando Maradona. Je was en blijft een legende ‘10’. Bedankt voor alles!”

De linksback toonde daarbij zijn enige foto met de Argentijnse voetbalgod. Ajax toonde niet veel later recente beelden van Tagliafico, die inging op die enige ontmoeting, toen Tagliafico werd doorgeschoven naar de Argentijnse selectie omdat bondscoach Maradona nog wel een back gebruiken kon.

Tijdens de warming-up speelde Ajax het befaamde Live is Life af, het lied waarop Maradona zich al dansend met bal, opwarmde voor wedstrijden. Aan de linkerkant van het veld imiteerde Tagliafico zijn landgenoot even door te jongleren met de bal.

Martinez, reserve bij Ajax, postte ook een tweet na het overlijden van de voormalige grootheid van onder meer Barcelona, Napoli en Argentinië, die hij in 1986 aan de wereldtitel hielp. ,,Vaarwel Diego. We kunnen het verdriet om u kwijt te raken niet verklaren. Bedankt voor alles wat je aan voetbal hebt gegeven en voor het achterlaten van je ziel voor ons land.” En in hoofdletters: ,,Wij houden van jou. Rust in vrede.”

Trainer Erik ten Hag ging in gesprek met zijn Argentijnse spelers, die met het speciale verzoekje kwamen voor Live is Life. Spelers en stafleden van Ajax bevonden zich in het hotel toen bekend werd dat de Argentijnse voetballeggende Diego Maradona was overleden. ,,Dat kwam bij iedereen binnen en zeker bij deze twee. Zij waren er best emotioneel onder. Daarom kwam de aanvraag van Licha en Nico ook om Live is Life af te spelen.”

Zo jongleerde Tagliafico een kwartier voor de wedstrijd even glimlachend met de bal op het befaamde lied waarop Pluisje zich – al dansend met bal – opwarmde voor wedstrijden. ,,De wereld heeft een groot voetballer verloren”, voegde Ten Hag nog toe. Hij heeft in zijn eentje de Argentijnse ploeg wereldkampioen gemaakt. Hij was van ongeëvenaard niveau.”

