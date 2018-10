Ten Hag: Bayern zal nóg gemotiveerder zijn

Het is nog maar zeer de vraag of Ajax kan beschikken over Frenkie de Jong. De middenvelder heeft last van zijn knie en werkte tijdens de afsluitende training een apart programma af. Ten Hag: ,,Ik heb hem meegenomen en we gaan kijken of het herstel afdoende is om hem te laten starten.’’



Het vliegtuig met de spelers van Ajax aan boord landde ruim twee uur later dan gepland vanwege een stroomstoring op Schiphol. ,,Ergerlijk, maar het was pure overmacht. Je hebt het liever niet, maar sommige zaken heb je nu eenmaal niet in de hand.’’