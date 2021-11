Tien arrestaties rond duel tussen PSV en Sturm Graz: ‘Ze probeerden stadion binnen te komen’

De PSV-spelers werden voor aanvang van het duel, dat vanwege de coronaregels voor lege tribunes moest worden gespeeld, onthaald door zo’n 500 fans. ,,Dat was georganiseerd en ging prima”, zegt de woordvoerster. ,,Toen het vuurwerk te lang aanhield, is de groep die de actie had georganiseerd weggegaan. Een groep die overbleef, probeerde het stadion in te komen. Dat hebben we weten te voorkomen. De mensen die dat deden kennen we niet, het zijn geen PSV-supporters.”