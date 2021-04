Topduels voor Bjorn Kuipers: Liverpool-Real en bekerfinale Ajax-Vitesse

Liverpool moet woensdag in de return tegen Real Madrid in eigen stadion een achterstand van 3-1 uit het eerste duel zien weg te werken. Kuipers was vorige maand voor het laatst actief in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter was toen aangesteld voor de ontmoeting tussen FC Porto en Juventus in de achtste finales van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. De wedstrijd tussen Liverpool en Real begint woensdag om 21.00 uur.