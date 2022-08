Trainer Fiorentina over wangedrag eigen fans in Enschede: ‘Het spijt me dat dit is gebeurd’

Supporters van Fiorentina gooiden tot twee keer toe met vuurwerk in het familievak van FC Twente. Dat leidde tot paniek op de tribunes en meerdere supporters liepen gehoorschade op. „Ik moet zeggen dat de scheidsrechter beide keren heel goed met de situatie omging”, aldus Italiano.



„Het is heel jammer dat dit is gebeurd, want de sfeer in het stadion was verder geweldig. De supporters van FC Twente verdienen een compliment en ik denk toch dat het een mooie avond was.”



FC Twente greep in het tweeluik met Fiorentina net naast het ticket voor de groepsfase van de Conference League. Lees hier het verslag ven de return.