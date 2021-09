Trainer Pascal Jansen snapt morrende AZ-fans tijdens krappe zege op Jablonec

AZ-trainer Pascal Jansen is blij met de eerste winst van zijn team in de Confederations Cup maar de 1-0 zege op het Tsjechische Jablonec kwam niet bepaald tot stand met goed spel. ,,Je hoopt dat je team beter is dan ze vanavond hebben gedaan. Aan de andere kant, voor het vertoonde spel tegen PSV kregen we de bloemen maar verloren we wel en stonden we met lege handen. Dan is dit misschien wel beter.”

Jansen vond AZ slordig. ,,Terwijl de ruimte er echt wel was. Er was te weinig diepgang en het tempo was te laag. We hebben het onszelf wel erg moeilijk gemaakt.” AZ-fans morden in de eerste helft. ,,En dat kon ik me ook wel voorstellen”, aldus Jansen, die de fans hoorde zingen dat er eens gevoetbald mocht worden.

Albert Gudmundsson was de gevierde man door het maken van de enige goal van de wedstrijd. De IJslander was zelf de eerste die toegaf dat hij een erbarmelijke eerste helft afwerkte. ,,Ik ga niet liegen, die was niet best. Terwijl ons plan wel goed was. Ik was namelijk wel steeds de vrije man. Maar het leek zo’n dag te worden dat niks lukte. Op zo’n dag moet je dan hard werken voor het team.”

Zondag wacht het goed presterende Cambuur voor AZ in Leeuwarden. ,,En dan moeten we er gewoon weer staan. In deze fase stapelen de wedstrijden zich snel op.”

Volledig scherm © ANP