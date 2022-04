Tsjechische media: ‘De keeper van Slavia stond met tranen in de ogen na goal Cyriel Dessers’

,,De tranen stonden hem in de ogen. De keeper besefte wat hij zojuist had gedaan", schreef website iDNES.cz over de 1-2 van Cyriel Dessers na een fout van doelman Ales Mandous die in de Kuip nog op de bank zat en zijn collega Ondrej Kolar daar zag schutteren. ,,Voordat het spel verderging, kwam de Duitse scheidsrechter Aytekin om de keeper gerust te stellen en ook de ploeggenoten keken naar hem op. Ze wilden niet opgeven, want er was nog voldoende tijd maar het hielp niet.”

De Belgische spits van Feyenoord kreeg lovende kritieken van het Tsjechische medium. ,,Hij spreidde zijn armen, lachte zijn tanden bloot en sprintte naar het uitzinnige publiek bij de Feyenoord-bank. De 27-jarige aanvaller begon waarmee hij in november was geëindigd. Weet u het nog", vraagt iDNES.cz. ,,Hij stelde het punt veilig met twee goals voor het verzwakte Feyenoord. En ook nu was hij het middelpunt van zijn team.” Het medium zag dat Dessers de fouten die Slavia Praag maakte, afstrafte. De conclusie? ,,Feyenoord stoot welverdiend door.”

Volledig scherm Cyriel Dessers, de gevierde man van Feyenoord. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Ook sportkrant Sport zag dat Mandous worstelde na zijn blunder waaruit Dessers scoorde en dat de scheidsrechter hem probeerde gerust te stellen. Maar wederom was de Belgische spits ook bij dit medium de man om wie het bij Feyenoord draaide. ,,Hij bevestigde nogmaals dat hij erg goed presteert, zoals op die novemberavond, toen hij voor het 2-2 gelijkspel zorgde.” Maar Sport merkte ook op dat Kökçü ‘een enorme verdedigende fout beging’ waaruit Traoré scoorde.

,,Dessers strafte de fout tussen Ousou en Kacaraba af. Dit was een grote schok voor de thuisploeg", schreef het dagblad Denik. ,,Maar een aantal minuten later gaven de gasten ‘gratis’ een goal weg na een zwakke terugspeelbal van Kökçü.” De Tsjechische krant zag dat Slavia niet scherp aan de tweede helft begon ondanks de waarschuwingen van Dessers en Reiss-Nelson aan het einde van de eerste helft. ,,Keeper Mandous gaf een zwakke bal en Dessers scoorde in een leeg doel. Dat betekende het einde want de volgende aanvallen van Slavia waren allemaal krampachtig. De fans beseften dat er geen nieuw Europees duel zou volgen in Praag.”