UEFA zet strijd tegen Super League-rebellen tóch voort

De UEFA voldeed hiermee aan een bevel van een ondernemingsrechtbank in Madrid, die in juli had bepaald dat de UEFA de ‘rebellerende’ clubs niet mocht straffen. Dat gold niet alleen voor Real Madrid, Barcelona en Juventus, maar ook voor de negen andere clubs die betrokken waren bij de ophefmakende plannen.

Real Madrid, Barcelona en Juventus namen geen afstand, waarop de UEFA een strafzaak voorbereidde. Die procedure was eerder al opgeschort, maar is nu volledig gestaakt op last van de Spaanse rechter.

Update: UEFA zet strijd tóch voort

Een dag later werd bekend dat de UEFA de strijd toch voortzet tegen de rebellerende clubs die een nieuwe Super League wilden beginnen. De UEFA wil de betrokken rechter wraken. Volgens de Europese bond is Manuel Ruiz de Lara verantwoordelijk voor ,,significante onregelmatigheden” in het proces. Hoewel de bond maandag bekendmaakte dat de onafhankelijke beroepscommissie van de UEFA zich neerlegde bij een bevel van de Madrileense ondernemingsrechtbank, zette de Europese bond een dag later door middel van wraking een nieuwe poging in gang om een disciplinaire procedure te openen. Daarnaast is de UEFA in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ook hoopt de bond bij het Europees Hof van Justitie haar gelijk te halen.